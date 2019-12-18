«Орел и решка» на Алтае: где побывали ведущие и куда спрятали бутылки с деньгами

Ведущие популярного тревел-шоу «Орел и решка» блогер Маша Миноградова и актриса Маша Горбань прилетели на Алтай, что не только показать его красоты, но и спрятать наличность в укромных уголках нашего региона.

На алтайский курорт

Кстати, девушки явно готовились к полету. Горбань даже выучила факты, которыми известен Алтайский край: и что здесь протекает великая сибирская река Обь, и что именно здесь родились такие великие люди, как писатель и актер Василий Шукшин и второй космонавт планеты Герман Титов и многое другое. Однако все эти факты не спасли ее от участи провести уикэнд со 100 долларами в кармане.

Орел и решка. 18 сезон 31 выпуск.Природу, достопримечательности и развлечения Алтайского края Маша Миногарова будет показывать с золотой картой, а Маша Горбань со 100 долларами.

Миноградова же сразу после аэропорта поспешила укатить подальше от цивилизации, а точнее улететь на вертолете. Ведь у нее оказалась карта с безлимитом. В итоге ведущая добралась до Горного Алтая и поселилась в отеле «Altai Palace», в номере за 937 долларов. А вот Маша Горбань на автобусе решила отправиться на самый дорогой, по ее словам, курорт Евразии – конечно же, в Белокуриху. И вот тут ее ждало первое разочарование. Билет на автобус действительно оказался не самым дешевым – больше 600 рублей. А что поделаешь? Расстояния…

- Белокуриха, это в первую очередь здравница. Санатории здесь повсюду. Говорят, что сюда приезжают даже первые лица. Туристов она привлекает водой. Здесь она необычная – содержит целебный в малых дозах радон. Во-вторых, это уникальный воздух. Он здесь насыщен аэроионами – отрицательно заряженными частицами. Они как витамины для нашего организма. Даже на курортах Швейцарии их в два раза меньше, - говорит ведущая.

Выпуск "Орел и решка на Алтае"

Наслушавшись разговоров, и вторая Маша – Миноградова – тоже отправилась на курорт, только на соседний – Белокуриху-2. А все для того чтобы зарядиться эмоциями и посмотреть на искусство. Первое, что ее впечатлило – это серпантин, который ведет к месту назначения. Кстати, именно тут она спрятали первую бутылку со 100 долларами.

- Здесь же разместили несколько арт-объектов. Один из них посвящен байкерам. Выполнен в виде топора. По замыслу автора олицетворяет драйв и жажду жизни. Именно это объединяет Алтай с байкерской тусовкой, - говорит Маша.

Другой арт-объект получил название «Мыслитель» и выглядит он как огромный стул, на который можно забраться и сфотографироваться.

- Вообще раньше на краю стула действительно сидел маленький мыслитель, - добавляет Миноградова.

Также она встретила на своем пути «Поляну художника», «Пепелац» и многое другое. Всех их объединяет одно – это их создатель скульптор Владимир Войчишин. Не встретиться с ним было бы настоящим упущением, решила Мария, и отправилась в гости.

- Несмотря на всемирную известность, Владимир Войчишин живет и работает на Алтае, а ведь его работы выставлялись в галереях Нью-Йорка, Лондона, Канады, а его знаменитая скрипка Ротшильда хранится в Эрмитаже, - рассказывает ведущая.

Кстати, встреча состоялась в музее шоколада. Сам маэстро признается, что это чисто коммерческий проект и придумал он его для привлечения туристов. Сейчас в нем около 300 авторских шоколадных работ. Тут тебе и домино, и бюст Ленина, и Владимир Путин на медведе, и Василий Шукшин, гильзы, патроны, сигары и многое другое. К сожалению, не все экспонаты продаются, но если очень захотеть, то можно приобрести и голову оленя за каких-то 40 тысяч рублей. В подарок о своем визите Войчишин подарил ведущей шоколадный мешочек с шоколадными монетами.

- Это лучшее, что было со мной в тайге! – признается Миноградова.

Но просто так уйти девушка не смогла и лично отлила из шоколада купюру в 100 долларов.

Выпуск "Орел и решка на Алтае"

Кузнец своего счастья

Тем временем Маша Горбань на канатной дороге поднялась на гору Церковку, покормила там бурундуков, спустилась обратно и отправилась в гости к кузнецу Анне Билецкой. Узнав, что на мастер-классы к ней приходят даже дети, ведущая решила, что она ничуть не хуже и тоже справится. Единственная в Сибири женщина-кузнец приготовила для нее несложное задание – сделать монетку, где с одной стороны будет написано «Орел», а с другой «Решка». Маша справилась с задачей, а после сразу же отправилась в Красногорский район знакомиться с кумандинцами – самым малочисленным народом России. Здесь она решила узнать их культуру и пройти обряд очищения.

- Мы вас будем окуривать дымом священного дерева арчи. Вместе с ним уходят все нехорошие мысли, беды… - объясняет местная жительница. – Этим костром мы закрыли вход в наш слабый духовный мир. Остаются наши напитанные души.

После обряда все женщины отправились на обед с традиционными блюдами – мясными пельменями, больше похожими на вареники, и с супом-лапшой на бульоне из конины.

Первый вечер на Алтае обе ведущие встретили по-разному. Горбань осталась ночевать в доме кумандинцев, а вот Миноградова отправилась наблюдать за закатом на гору Чертов палец.

- Высота горы всего 250 метров, но туристы приезжают сюда не ради покорения вершины, а за изумительным видом, - рассказывает ведущая, забираясь на гору. – Вот это красота! Слов нет! Глаз не хватает, чтобы увидеть это со всех сторон. Это самое красивое, что я видела в жизни! Хочу плакать и снимать одновременно. С вами бывало такое? Это как картина в 3D.

Пчелиный Гауди

Выпуск "Орел и решка на Алтае"

Во второй день на Алтае ведущие побывали на пасеке в Сибирском подворье. Пока одна устраивала скачки, другая наслаждалась общением с природой и насекомыми. На одной из пасек Маше Горбань показали необычный улей. В нем живут дикие пчелы, которые создают соты такими, какие они существуют в природе - неповторимой формы. А после экскурсии Мария отправилась испробовать на себе услугу «Сон на пчелах».

- Ощущение, что дождик идет. Пчелиный гул успокаивает нервную систему, расслабляет и умиротворяет. Запах меда работает как ароматерапия и ингаляция, - рассказывает ведущая.

В конце своего второго дня на Алтае одна Маша поднялась на воздушном шаре, а вторая отправилась на рафтинг. В следующий раз они встретились в Барнауле на новой набережной, где обменялись подарками.

Выпуск "Орел и решка на Алтае"

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