2019-12-18T17:14:17+03:00
Общество

В Бийске продают собак, которые не лают, а "воркуют"

За одного щенка просят 40 тыс. рублей
САПОЖКОВА Александра
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Объявление на АвитоОбъявление на АвитоФото: скриншот сайта
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На сайте avito.ru размещено объявление о продаже в Бийске щенков необычной породы басенджи.

- Щенки родились 29 ноября 2019 года, два мальчика и три девочки рыже-белого окраса, - пишет продавец.

Их мать и отец - чемпионы России (отец еще и Казахстана). Но примечательны щенки не этим, а именно особенностью породы. Дело в том, что они не лают. Вместо лая издают звук, похожий на воркование голубя или урчание. А еще они мило умываются лапой, как кошки.

Цена одного щенка - 40 тысяч рублей.

Кстати, о молчаливости басенджи даже ходит легенда. Якобы давным-давно эти животные умели разговаривать, и вожак стаи случайно услышал некую тайну одного племени людей. И чтобы не проговориться, он и его стая дали обет, что никогда не расскажут тайну. С того момента собаки замолкли навсегда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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