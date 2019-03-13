Мраморных тараканов продают в Бийске по цене 15 рублей за штуку

СЕГОДНЯ 07:21 2019-03-13T07:21:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Кто-то от тараканов пытается избавиться, а кто-то их покупает. В Бийске, например, предлагают приобрести мраморных тараканов. Цена за штуку - 15 рублей.

Если мадагаскарских тараканов разводят в качестве домашних питомцев, то их мраморные собратья - не что иное, как еда. В объявлении сказано, что эти насекомые - хороший корм для ящериц и пауков, пишет "Бийский рабочий". Мол, для них это необходимый в рационе диетический белок.

Сами же мраморные тараканы, по заверениям заводчиков, в еде не прихотливы и быстро размножаются.

Читайте также:

Шипящего мадагаскарского таракана продают в Барнауле

По словам владелицы насекомых, мадагаскарские тараканы - совершенно неприхотливы в уходе. Кормить их можно раз в 1-2 дня фруктами, овощами, хлебом, печеньем и т.д. Живут в пластиковом или стеклянном контейнере. Единственное - нужно подобрать определенную температуру, так как они любят тепло (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU