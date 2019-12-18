Завершены поиски пропавших из барнаульского детдома мальчиков

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-18T16:31:44+03:00

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В Барнауле завершили поиски пропавших 17 декабря двух детей 9 и 12 лет. Мальчики ушли из школы и не вернулись.

Сегодня, 19 декабря, утром появилась информация о том, что поиски остановлены. Мальчики найдены живыми.

По информации издания "Толк", ребята - воспитанники детского дома. Их заметили в одном из торговых центров Барнаула. Как отметил руководитель отделения отряда "Лиза Алерт" в Алтайском крае Андрей Мамаев, полиция передала ребят директору детдома. Где дети провели ночь, не сообщается.

Если вам требуется помощь волонтеров в поисках пропавших, звоните по телефону "Лизы Алерт": 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU