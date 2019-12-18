После жалоб горожан в Барнауле будут лучше чистить тротуары от снега
«Автодорстрой» после жалоб барнаульцев на плохую чистку улиц от снега внесет изменения в свою работу.
Как сообщил руководитель предприятия Андрей Курышин, для более качественной уборки дорожный комитет поручил разработать еженедельные планы очистки тротуаров. Они будут размещаться на официальном сайте города.
- Таким образом, горожане смогут отследить, когда и где будут проводиться работы и проконтролировать их проведение, - сказал Андрей Курышин.
В целом, как отметили в горадминистрации, тракторы со щетками подметают пешеходные дорожки и тротуары в каждом районе. Но для этой зимы характерны обильные снегопады - количество осадков значительно превышает норму.
Андрей Курышин также отметил проблему расчистки парковок. Дело в том, что они круглосуточно заставлены автомобилями. Поэтому ежегодно зимой определяются участки, на которых ставят знаки, запрещающие ночную парковку. В этом году определено 17 таких участков.
- Однако не все водители соблюдают правила. При необходимости нарушения фиксируются, автомобили эвакуируют на штрафстоянку, - отметил руководитель «Автодорстроя».
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ИСТОЧНИК KP.RU