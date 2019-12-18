2019-12-18T14:39:30+03:00
Общество

После жалоб горожан в Барнауле будут лучше чистить тротуары от снега

Для этого разработают еженедельные планы уборок
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Чистка дорог в БарнаулеЧистка дорог в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

«Автодорстрой» после жалоб барнаульцев на плохую чистку улиц от снега внесет изменения в свою работу.

Как сообщил руководитель предприятия Андрей Курышин, для более качественной уборки дорожный комитет поручил разработать еженедельные планы очистки тротуаров. Они будут размещаться на официальном сайте города.

- Таким образом, горожане смогут отследить, когда и где будут проводиться работы и проконтролировать их проведение, - сказал Андрей Курышин.

В целом, как отметили в горадминистрации, тракторы со щетками подметают пешеходные дорожки и тротуары в каждом районе. Но для этой зимы характерны обильные снегопады - количество осадков значительно превышает норму.

Андрей Курышин также отметил проблему расчистки парковок. Дело в том, что они круглосуточно заставлены автомобилями. Поэтому ежегодно зимой определяются участки, на которых ставят знаки, запрещающие ночную парковку. В этом году определено 17 таких участков.

- Однако не все водители соблюдают правила. При необходимости нарушения фиксируются, автомобили эвакуируют на штрафстоянку, - отметил руководитель «Автодорстроя».

Читайте также: Прокуратура недовольна качеством уборки снега в Барнауле

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Бийске продают собак, которые не лают, а "воркуют"
Завершены поиски пропавших из барнаульского детдома мальчиков
После жалоб горожан в Барнауле будут лучше чистить тротуары от снега
Мини-квартира вызвала большой интерес у барнаульцев
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
Больницы Алтайского края получили 13 новых машин скорой помощи
От идеи до реализации: в АлтГТУ определят победителей конкурса «Техностарт»
Яровому выделили 60 млн рублей на уголь
Алтайский губернатор "отметил" годовщину в Инстаграме
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
Энергетики проверили жалобы барнаульцев после прямой линии
В 63 алтайских школах и детсадах ввели карантин из-за простуды
Привет из Китая: в импортной сливе выявили опасного сельхозвредителя
На Алтае мужчину отправили в колонию за пакет с продуктами
В Барнауле осудили ограбившего микрофинансовую организацию мужчину
В Барнауле мошенница обманула шестерых человек
Цифры зашкаливают: бийчанам насчитали неподъёмные суммы за тепло
Семь кандидатов претендуют на должность мэра Барнаула
Барнаульский кинотеатр «Премьера» откроется перед Новым годом
В Барнауле продают двухэтажную квартиру с фонтаном
Прокуратура недовольна качеством уборки снега в Барнауле
Музей шоколада начал работу в Барнауле
Известный актер Павел Деревянко отдохнул с друзьями на Алтае
ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных
В Алтайском крае объявили карантин из-за вспышки бешенства
Алтайский край в ближайшие дни накроет сильная магнитная буря
Ученые: запрет вырубки приведет к деградации ленточных боров Алтая
В Барнауле на площади Сахарова разместится Лунапарк