Прокуратура недовольна качеством уборки снега в Барнауле
Прокуратура выявила нарушения в качестве уборки снега в Барнауле.
Проверка в сфере законодательства при содержании дорог органами местного самоуправления показала, что и на этих дорогах, и на тротуарах, и на переходных переходах и остановках остается снежный накат, колея, наледь и снежные валы. Все это, по мнению прокуратуры, не может обеспечить безопасного движения как людей, так и транспорта и может причинить вред жизни и здоровью граждан и повреждению имущества.
- По результатам проверки прокуратурой города в администрацию города Барнаула внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, привлечении к ответственности виновных лиц, - сообщают в пресс-службе ведомства.
В настоящее время оно находится на рассмотрении. Контроль за ситуацией продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU