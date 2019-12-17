Прокуратура недовольна качеством уборки снега в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-17T14:03:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура выявила нарушения в качестве уборки снега в Барнауле.

Проверка в сфере законодательства при содержании дорог органами местного самоуправления показала, что и на этих дорогах, и на тротуарах, и на переходных переходах и остановках остается снежный накат, колея, наледь и снежные валы. Все это, по мнению прокуратуры, не может обеспечить безопасного движения как людей, так и транспорта и может причинить вред жизни и здоровью граждан и повреждению имущества.

- По результатам проверки прокуратурой города в администрацию города Барнаула внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, привлечении к ответственности виновных лиц, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В настоящее время оно находится на рассмотрении. Контроль за ситуацией продолжается.

Читайте также:

В Барнауле из-за неработающих светофоров образовалась длинная пробка

ИСТОЧНИК KP.RU