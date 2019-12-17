В Барнауле из-за неработающих светофоров образовалась длинная пробка
В Барнауле 17 декабря водители массово жалуются на огромную пробку. Затор образовался на Павловском тракте на пересечении с ул. Попова. На участке с утра не работают светофоры. По словам очевидцев, на проблемных перекрестках работают регулировщики.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с проведением плановых ремонтных работ с 9.00 до 17.00 будут выключены светофоры: на пересечении Павловского тракта с ул. Попова, на Павловском тракте, в районе «Ленты», на пересечении ул. Попова с ул. 280-летия Барнаула.
Тем временем горожане делятся переживаниями в городских сообществах:
- Работают регулировщики, которых никто не понимает! – восклицает Александр Мусанов.
- Ну не судьба ремонтировать ночью или в выходные. В будни перед праздниками самое то, - сокрушается Сергей Вербицкий.
По словам жителей города, в Индустриальном районе случилась авария систем электрификации.
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ИСТОЧНИК KP.RU