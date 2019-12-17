2019-12-17T08:00:12+03:00
Общество

В Барнауле из-за неработающих светофоров образовалась длинная пробка

Водители сообщают, что работа регулировщиков слабо помогает решению проблемы
БОРЗОВ Денис
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Фото: Дмитрий МурдасовФото: Дмитрий Мурдасов
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В Барнауле 17 декабря водители массово жалуются на огромную пробку. Затор образовался на Павловском тракте на пересечении с ул. Попова. На участке с утра не работают светофоры. По словам очевидцев, на проблемных перекрестках работают регулировщики.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с проведением плановых ремонтных работ с 9.00 до 17.00 будут выключены светофоры: на пересечении Павловского тракта с ул. Попова, на Павловском тракте, в районе «Ленты», на пересечении ул. Попова с ул. 280-летия Барнаула.

Тем временем горожане делятся переживаниями в городских сообществах:

- Работают регулировщики, которых никто не понимает! – восклицает Александр Мусанов.

- Ну не судьба ремонтировать ночью или в выходные. В будни перед праздниками самое то, - сокрушается Сергей Вербицкий.

По словам жителей города, в Индустриальном районе случилась авария систем электрификации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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