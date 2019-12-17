2019-12-17T04:49:20+03:00
Общество

Барнаульцев предупреждают о пробках на дорогах из-за новогодних представлений

Учащихся со всего края начинают доставлять на "Елки"
БОРЗОВ Денис
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Автобусы учащихся. Фото: пресс-служба БарнаулаАвтобусы учащихся. Фото: пресс-служба БарнаулаФото: предоставлено пресс-службой
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Школьников в Барнауле будут возить на новогодние елки с 21 по 30 декабря. Представления посмотрят учащиеся начальной школы регцентра и Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, более 35 тысяч детей Барнаула окажутся на праздничных спектаклях, которые пройдут на пяти площадках: театра драмы им. В.М. Шукшина, Алтайского государственного музыкального театра, ДК города Барнаула, а также дворцов культуры «Южный» и «Моторостроителей». Также тысячи школьников со всего Алтайского края приедут на новогодние праздники в Титов-Арену и в краевой Театр драмы им. В.М. Шукшина.

- Перевозка детей на новогодние представления будет осуществляться в сопровождении экипажей ДПС. Многочисленные организованные колонны пройдут по основным магистралям Барнаула: проспектам Ленина, Красноармейскому, Комсомольскому, Строителей, улице Молодежной, Павловскому тракту. Движение может быть затруднено и на других улицах, приближенных к местам проведения спектаклей, - сообщили в пресс-центре.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к вероятным заторам на дорогах, неудобствам и по возможности выбирать пути объезда.

Госавтоинспекция г. Барнаула напоминает, что за пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны, либо занятие места в ней в соответствии с ч.1 ст. 12.15 КоАП предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. А за не предоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, в соответствии с ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления автомобилем на срок от трех месяцев до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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