Бетонные блоки убирают из дворов Бийска

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-16T18:13:39+03:00

За один день тяжелая техника вывезла 14 блоков

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В Бийске спасатели приступили к уборке бетонных блоков из дворов многоэтажек.

Это стало вынужденной мерой, после того, как во время пожара огнеборцы не смогли подъехать к дому с пылающей квартирой. Прежде чем приступить к работе, был проведен рейд.

- Бетонные блоки, установленные вблизи подъезда к дому, препятствовали максимально приблизиться к очагу пожара и экстренно оказать помощь, - рассказали в Управлении ГОЧ города.

По информации «Бийского рабочего» управление ГОЧС и ПБ администрации в понедельник, 16 декабря, провели рейд во дворах города, где специалисты ведомств искали бетонные блоки. За один день удалось проверить более 50 адресов и убрать 14 блоков. Параллельно с этим проведена работа с представителями управляющих компаний и ТСЖ.

- Убедительная просьба к жителям, управляющим компаниям и ТСЖ города – отнеситесь серьезно к данному вопросу: не устанавливайте заградительные предметы у проездов к домам, своевременно убирайте придомовую территорию, обеспечьте проезд спасательной техники. Не создавайте безвыходных ситуаций для самих себя! – обращается Управление к бийчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU