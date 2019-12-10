2019-12-10T04:16:49+03:00
Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Бийске

Соседи считают, что он уснул с непотушенной сигаретой
Анна СЕМИНА
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Пожар в бийской пятиэтажкеПожар в бийской пятиэтажкеФото: газеты «Бийский рабочий»
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В понедельник, 9 декабря, в Бийске произошел пожар в пятиэтажке на улице Васильева, 39. Во время возгорания погиб мужчина.

Пожар, по данным «Бийского рабочего» начался около 16.50. Огнеборцы прибыли быстро, но одна из машин застряла в снегу из-за нечищеных межквартальных проездов. В общей сложности жилое помещение тушили десять расчетов. Они смогли ликвидировать возгорание, но огонь практически уничтожил квартиру, а также пострадали соседи сверху.

Уже после на месте трагедии было обнаружено тело мужчины. По словам местных жителей, в квартире проживали мать и взрослый сын. Не исключено, что он мог заснуть с непотушенной сигаретой. Официальную же версию позже озвучит МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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