Министр образования Алтайского края отведал новогодние подарки для детей

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-16T17:00:24+03:00

В этом году будет заготовлено более 136 тысяч подарков

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Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко накануне начала новогодних представлений побывал на кондитерской фабрике и лично проверил качество будущих губернаторских подарков для школьников.

Всего в этом году будет заготовлено больше 136 тысяч сладких подарков. Их получат учащиеся 1-4 классов. Уже сейчас губернаторские подарки развозят по муниципалитетам, чтобы вручить их непосредственно «виновникам» торжества – детям. Новогодние представления стартуют уже на этой неделе, так что ждать осталось совсем немного.

Губернаторский новогодний подарок-2020Фото: Анна СЕМИНА

Пользуясь случаем, Максим Костенко лично попробовал кое-что из того, что кондитеры положат в заветный сундучок. А там, к слову, помимо сладостей, будет образовательная литература и игры. Так что подарку будут рады не только дети, но их родители. Сам же министр признался, что с детства любит конфеты «Белочка» и своим вкусам не изменяет до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU