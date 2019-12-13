2019-12-13T15:55:18+03:00
Политика

Губернатор Алтайского вручил 45 внедорожников главам районов и поселений

Новые авто отправятся в районы и сельские поселения
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Барнауле прошло заседание совета муниципальных образований Алтайского края. Участниками стали более 700 человек, среди которых главы муниципалитетов и сельские старосты, сообщили «Вести 22».

По словам губернатора региона, в четырех процентах сельсоветов края нет автомобилей, а в трети – они в ужасном состоянии. Поэтому Виктор Томенко вручил 45 автомобилей: 23 муниципальным районам и 22 сельским поселениям.

В ходе форума участники обсуждали проблемы, в числе которых «мусорная» реформа, нехватка денег.

- У нас очень много проблем, у нас большие проблемы по полномочиям, есть проблемы по качеству и кадрам в муниципальной службе, у нас есть проблема, я ее обозначила как «презумпция виновности» муниципальных органов для всех органов государственного контроля и надзора, - отметила глава Совета муниципальных образований Алтайского края Светлана Агаркова.

Кроме того, губернатор наградил победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика», в котором победу одержали город Барнаул и Урюпинский сельский совет Алейского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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