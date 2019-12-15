2019-12-15T07:23:39+03:00
Спорт

Алтайский конькобежец одержал вторую победу на этапе Кубка мира

Виктор Муштаков победил сначала в командном спринте, а потом на дистанции 500 метров
Анастасия Корягина
Поделиться:
Виктор Муштаков. Фото: www.altaisport.ruВиктор Муштаков. Фото: www.altaisport.ru
Изменить размер текста:

Алтайский конькобежец Виктор Муштаков одержал победу в гонке на 500 метров на четвертом этапе Кубка мира в Японии.

В первый день соревнований 13 декабря Муштаков в составе сборной России выиграл командный спринт. Алтайский спортсмен бежал второй 400-метровый круг в лидерах и показал лучшее время среди всех участников. Россияне победили с результатом одна минута 20,139 секунды. Второе место заняли японцы, третье место у канадцев.

14 декабря в Нагано состоялась вторая гонка на 500 метров. Виктор Муштаков одержал победу с результатом 34,508 секунды. Это новый рекорд катка. Второе место занял рекордсмен мира на этой дистанции россиянин Павел Кулижников, третье - японец Юма Мураками.

Виктор Муштаков. Фото: Анна СЕМИНА

Виктор Муштаков.Фото: Анна СЕМИНА

Четвертый этап Кубка мира в Японии продлится по 15 декабря.

На предыдущем этапе в Казахстане Муштаков упал в командном спринте: порезал ахилл и ушиб колено. Однако это не помешало ему затем победить в дистанции на 500 метров.

Читайте также:

До 10 лет в «Ладушки», а потом рекордсмен: как конькобежец из Барнаула вырос до призера чемпионата мира

Виктор Муштаков в свои 22 уже побил все рекорды Сергея Клевчени (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле пропал подросток в шапке-ушанке
Алтайский конькобежец одержал вторую победу на этапе Кубка мира
«АлтайБаскет» в упорной борьбе вырвал победу у «Русичей»
В Барнауле двое мужчин похитили новогоднюю елку
Фирсовские отравители: в поселке неизвестные кормят собак ядом
Министерство природы обвиняют в срыве создания алтайского нацпарка "Тогул"
На Алтае косуля благодаря сотрудникам ДПС сбежала из машины браконьера
Погода в Барнауле 14-15 декабря 2019 года: похолодание до -20 градусов
Тимати опубликовал на своей странице клип барнаульцев
На Алтае нашли еще один приют с историей скандального «Успеха»
Губернатор Алтайского вручил 45 внедорожников главам районов и поселений
В Бийске открыли первый елочный базар
Алтайским семьям будут выплачивать на 400 рублей больше за третьего и последующих детей
В центре Барнаула временно запретят стоянку
В Камне-на-Оби алкотестер показал у водителя шокирующую дозу алкоголя
Алтайский спортсмен Никита Лямкин выступал за сборную России по хоккею
В Бийске открыли библиотеку, отремонтированную за 5,5 млн рублей
В Барнауле продают самые дорогие живые елки в России
Яблоки на снегу: на Алтае уничтожили больше 20 тонн евро-фруктов
Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных горнолыжных курортов России
Вице-президент банка ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS
На жилье алтайским детям-сиротам в этом году потратили почти полмиллиарда рублей
Алтайские молодые парламентарии предлагают штрафовать за продажу снюса
В Барнауле участок улицы перекроют почти на три месяца
Алтайский участковый нашел ствол у сельчанина