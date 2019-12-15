Алтайский конькобежец одержал вторую победу на этапе Кубка мира

СЕГОДНЯ 07:23 2019-12-15T07:23:39+03:00

Виктор Муштаков победил сначала в командном спринте, а потом на дистанции 500 метров

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Алтайский конькобежец Виктор Муштаков одержал победу в гонке на 500 метров на четвертом этапе Кубка мира в Японии.

В первый день соревнований 13 декабря Муштаков в составе сборной России выиграл командный спринт. Алтайский спортсмен бежал второй 400-метровый круг в лидерах и показал лучшее время среди всех участников. Россияне победили с результатом одна минута 20,139 секунды. Второе место заняли японцы, третье место у канадцев.

14 декабря в Нагано состоялась вторая гонка на 500 метров. Виктор Муштаков одержал победу с результатом 34,508 секунды. Это новый рекорд катка. Второе место занял рекордсмен мира на этой дистанции россиянин Павел Кулижников, третье - японец Юма Мураками.

Виктор Муштаков.Фото: Анна СЕМИНА

Четвертый этап Кубка мира в Японии продлится по 15 декабря.

На предыдущем этапе в Казахстане Муштаков упал в командном спринте: порезал ахилл и ушиб колено. Однако это не помешало ему затем победить в дистанции на 500 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU