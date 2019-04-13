До 10 лет в «Ладушки», а потом рекордсмен: Как конькобежец из Барнаула вырос до призера чемпионата мира

Воспитанник барнаульского тренера Аркадия Конюхова конькобежец Виктор Муштаков в этом сезоне сделал сильный рывок в профессиональном смысле. На его счету несколько побитых рекордов и пара килограмм счастья в виде медалей.

Переживания ушли

На самом деле проще считать его награды в килограммах. Редкий турнир Виктор завершал вне тройки призеров. Более того, он дважды становился призером чемпионата мира. Так что Муштаков семимильными шагами приближается к достижениям самого известного алтайского конькобежца Сергея Клевчени.

Награды Виктора Муштакова в сезоне 2018-2019Фото: Анна СЕМИНА

- Виктор, конечно же, поздравляем тебя с завершением сезона. Он для тебя был успешным. Какие три старта наиболее запомнились тебе?

– В начале сезоны мы поставили план на каких дистанциях и на каких соревнованиях какое место я должен занять. Первый важный старт – это Кубок мира. Я хотел занять там место с первого по третье. Свою задачу я выполнил. Но все же самый главный старт у меня был чемпионат мира. Я также планировал занять место на пьедестале почета и это у меня получилось. Чемпионат России, конечно, тоже важен, и я настраивался на него, старался. Так что и тут план выполнил.

Сам Виктор признается, что по сравнению с прошлым сезоном, когда он переживал сложный переход из юниоров во взрослые спортсмены, сейчас он намного спокойнее чувствует себя на стартах. Нервные срывы, как правило, случаются за пределами. С таким напряжением без них никуда.

– Ко всем стартам я относился как к тренировке. Была задача – пробежать дистанцию технически. Получается, если пройти ее без сбоев и без ошибок, то будет результат, - признается конькобежец.

Награды Виктора Муштакова в сезоне 2018-2019Фото: Анна СЕМИНА

Новое время, новые кумиры

Свою технику Муштаков оттачивает теперь уже не на примере своего кумира Сергея Клевчени. Сейчас и время другое и герои новые. Так что опыта набирается у Павла Кулижникова. По большому счету ему пока равных нет.

– Я смотрю только на одного человека – на Павла Кулижникова. У него техника более плавная. Стараюсь подстраиваться под него. Можно сказать, что весь сезон я катался за ним, повторял его движения. Да, для меня это было неудобно, но прогресс появился. Да и в звездную «тусовку» я влился. Уже после первых стартов понял, что могу соперничать с этими людьми.

Кстати, именно в команде с Павлом Виктор стал призером чемпионата мира в командном спринте, хотя, по мнению тренера Муштакова Аркадия Конюхова, ребята вполне могли рассчитывать на «золото».

– На мире был очень сильный состав в командной гонке: Руслан Мурашов, Павел Кулижников и Виктор Муштаков, – говорит Аркадий Александрович. – В этом составе по всем предсказаниям они должны были стать чемпионами мира. Такая задача перед ними и ставилась. Большие ставки делали на Кулижникова, поэтому его поставили на второй этап, Витю же - на третий. Я считаю, если бы тренеры поставили их наоборот, то они, бесспорно, стали бы чемпионами.

Виктор Муштаков и его тренеры - Аркадий Коонюхов и Елена КомаровскаяФото: Анна СЕМИНА

И, тем не менее, тренер доволен проделанной за сезон работой. Его подопечный исправил почти все недочеты.

– Прогресс у спортсмена в этом сезоне очень большой. Так что оценку можно поставить «отлично». Еще осенью мы с Виктором разговаривали, что он должен стать чемпионом России и чемпионом мира. Причем на родине он должен был победить в спринтерском многоборье. Почти все получилось.

Главная ошибка, как считает Муштаков, это неправильная техника на финише и в следующем сезоне он постарается ее исправить:

- У меня есть одна очень серьезная ошибка, которую я хочу исправить – я заваливаюсь на носки, когда бегу финишную прямую. Соответственно отталкивание уходит не в сторону, а назад. Падает скоростью.

«Физика» хорошая, техника «хромает»

Первый тренер Виктора Елена Комаровская признается, что еще лет 12 назад глядя на Муштакова даже и подумать не могла, что он когда-то станет чемпионом. «Физика» была хорошая, но с техникой еще работать и работать:

- Когда Виктору было пять лет, мне было 20. В столь юном возрасте я даже не загадывала, что вот он будет чемпионом мира. От других мальчишек он отличался атлетическим телосложением. Лично мне он напоминал борченка: два-три раза подтянулся или отжался и все – сразу в рельефе. Ну, а если серьезно, то лет до десяти мы больше в ладушки с ним играли, - улыбаясь, говорит Елена Николаевна.

Елена Комаровская до сих пор не верит, что ее подопечный вырос в настоящего чемпионаФото: Анна СЕМИНА

Планов на следующий сезон у Виктора Муштакова пока нет. Календарь соревнований еще не утвержден. Так что в ближайшее время спортсмен отправится на восстановительные сборы в Кисловодск, а затем на Мальорку.