2019-04-12T14:54:45+03:00
Спорт

До 10 лет в «Ладушки», а потом рекордсмен: Как конькобежец из Барнаула вырос до призера чемпионата мира

Виктор Муштаков в свои 22 уже побил все рекорды Сергея Клевчени
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Виктор МуштаковВиктор МуштаковФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Воспитанник барнаульского тренера Аркадия Конюхова конькобежец Виктор Муштаков в этом сезоне сделал сильный рывок в профессиональном смысле. На его счету несколько побитых рекордов и пара килограмм счастья в виде медалей.

Переживания ушли

На самом деле проще считать его награды в килограммах. Редкий турнир Виктор завершал вне тройки призеров. Более того, он дважды становился призером чемпионата мира. Так что Муштаков семимильными шагами приближается к достижениям самого известного алтайского конькобежца Сергея Клевчени.

Награды Виктора Муштакова в сезоне 2018-2019 Фото: Анна СЕМИНА

Награды Виктора Муштакова в сезоне 2018-2019Фото: Анна СЕМИНА

- Виктор, конечно же, поздравляем тебя с завершением сезона. Он для тебя был успешным. Какие три старта наиболее запомнились тебе?

– В начале сезоны мы поставили план на каких дистанциях и на каких соревнованиях какое место я должен занять. Первый важный старт – это Кубок мира. Я хотел занять там место с первого по третье. Свою задачу я выполнил. Но все же самый главный старт у меня был чемпионат мира. Я также планировал занять место на пьедестале почета и это у меня получилось. Чемпионат России, конечно, тоже важен, и я настраивался на него, старался. Так что и тут план выполнил.

Сам Виктор признается, что по сравнению с прошлым сезоном, когда он переживал сложный переход из юниоров во взрослые спортсмены, сейчас он намного спокойнее чувствует себя на стартах. Нервные срывы, как правило, случаются за пределами. С таким напряжением без них никуда.

– Ко всем стартам я относился как к тренировке. Была задача – пробежать дистанцию технически. Получается, если пройти ее без сбоев и без ошибок, то будет результат, - признается конькобежец.

Награды Виктора Муштакова в сезоне 2018-2019 Фото: Анна СЕМИНА

Награды Виктора Муштакова в сезоне 2018-2019Фото: Анна СЕМИНА

Новое время, новые кумиры

Свою технику Муштаков оттачивает теперь уже не на примере своего кумира Сергея Клевчени. Сейчас и время другое и герои новые. Так что опыта набирается у Павла Кулижникова. По большому счету ему пока равных нет.

– Я смотрю только на одного человека – на Павла Кулижникова. У него техника более плавная. Стараюсь подстраиваться под него. Можно сказать, что весь сезон я катался за ним, повторял его движения. Да, для меня это было неудобно, но прогресс появился. Да и в звездную «тусовку» я влился. Уже после первых стартов понял, что могу соперничать с этими людьми.

Кстати, именно в команде с Павлом Виктор стал призером чемпионата мира в командном спринте, хотя, по мнению тренера Муштакова Аркадия Конюхова, ребята вполне могли рассчитывать на «золото».

– На мире был очень сильный состав в командной гонке: Руслан Мурашов, Павел Кулижников и Виктор Муштаков, – говорит Аркадий Александрович. – В этом составе по всем предсказаниям они должны были стать чемпионами мира. Такая задача перед ними и ставилась. Большие ставки делали на Кулижникова, поэтому его поставили на второй этап, Витю же - на третий. Я считаю, если бы тренеры поставили их наоборот, то они, бесспорно, стали бы чемпионами.

Виктор Муштаков и его тренеры - Аркадий Коонюхов и Елена Комаровская Фото: Анна СЕМИНА

Виктор Муштаков и его тренеры - Аркадий Коонюхов и Елена КомаровскаяФото: Анна СЕМИНА

И, тем не менее, тренер доволен проделанной за сезон работой. Его подопечный исправил почти все недочеты.

– Прогресс у спортсмена в этом сезоне очень большой. Так что оценку можно поставить «отлично». Еще осенью мы с Виктором разговаривали, что он должен стать чемпионом России и чемпионом мира. Причем на родине он должен был победить в спринтерском многоборье. Почти все получилось.

Главная ошибка, как считает Муштаков, это неправильная техника на финише и в следующем сезоне он постарается ее исправить:

- У меня есть одна очень серьезная ошибка, которую я хочу исправить – я заваливаюсь на носки, когда бегу финишную прямую. Соответственно отталкивание уходит не в сторону, а назад. Падает скоростью.

«Физика» хорошая, техника «хромает»

Первый тренер Виктора Елена Комаровская признается, что еще лет 12 назад глядя на Муштакова даже и подумать не могла, что он когда-то станет чемпионом. «Физика» была хорошая, но с техникой еще работать и работать:

- Когда Виктору было пять лет, мне было 20. В столь юном возрасте я даже не загадывала, что вот он будет чемпионом мира. От других мальчишек он отличался атлетическим телосложением. Лично мне он напоминал борченка: два-три раза подтянулся или отжался и все – сразу в рельефе. Ну, а если серьезно, то лет до десяти мы больше в ладушки с ним играли, - улыбаясь, говорит Елена Николаевна.

Елена Комаровская до сих пор не верит, что ее подопечный вырос в настоящего чемпиона Фото: Анна СЕМИНА

Елена Комаровская до сих пор не верит, что ее подопечный вырос в настоящего чемпионаФото: Анна СЕМИНА

Планов на следующий сезон у Виктора Муштакова пока нет. Календарь соревнований еще не утвержден. Так что в ближайшее время спортсмен отправится на восстановительные сборы в Кисловодск, а затем на Мальорку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит-Анжи 14 апреля 2019: Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала). Команды сыграют в воскресенье,14 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 16.30 (Мск)
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: мужчины, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 12 апреля 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, мужчины, произвольная программа 12 апреля 2019
Новости 24
Четыре уголовных дела возбудили на Алтае за попытку создать фиктивные юрлица
Пермский студент разводил на деньги алтайских женщин
Субботник на «Спичке» пройдет в Барнауле
«Не плач, Алиса!» Андрей Державин едет с концертом в Барнаул
Житель Рубцовска из мести поджег дом своей знакомой
В Камне-на-Оби задержали подозреваемого в убийстве двух человек
Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером 12 апреля
Стало известно, когда в Барнауле откроется купальный сезон
Барнаульцев оградят от алкоголя в День Победы
Пособие преподавателей Алтайского медуниверситета получило высокую оценку на федеральном уровне
Погода на 13 и 14 апреля в Алтайском крае: +22 градуса, ветер и дождь
Алтайские спасатели предупреждают о высокой пожароопасности
Девочка–подросток делала «закладки» в Горно-Алтайске
В Бийске задержали мужчину из федерального розыска
Дочь космонавта Германа Титова приедет на Алтай
Светофоры отключат 12 апреля по улице Гоголя в Барнауле
«Уральские авиалинии» подвели итоги за 1 квартал 2019 года
Рецидивист в алтайском селе избил прохожую и отнял у нее 600 рублей
Алтайская лаборатория выявила плесневые грибы в овсяной каше
Барнаульцев приглашают на благотворительную акцию «Добрый пес-17»
13 апреля пройдет ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант»
Пьяный барнаулец разбил стеклянную дверь продуктового магазина
Чиновники Алтайского края перенимают опыт у коллег из Республики Татарстан
На Алтае будут судить руководителей «Аптеки Алтая» за взятки
Следственный комитет начал проверку после падения девочки из окна
В барнаульском СИЗО заключенный совершил самоубийство
Ребенок выпал из окна пятого этажа в Барнауле
Министр образования Алтайского края проведет «Тотальный диктант» в школе №125
Башенный кран упал на стройке в Барнауле