2019-12-14T12:55:00+03:00
Происшествия

Фирсовские отравители: в поселке неизвестные кормят собак ядом

Местные жители готовят заявление в полицию
САПОЖКОВА Александра
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В поселке Фирсово неизвестные кормят ядом собакВ поселке Фирсово неизвестные кормят ядом собакФото: Олег УКЛАДОВ
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Житель алтайского села Фирсово Анатолий Фролов потерял двух собак - сначала любимицу Джульетту, а потом щенка Ласку. Неизвестные накормили животных отравой.

- Есть поговорка - паршивая овца стадо портит. Вот такие паршивые овцы живут, к сожалению, и в нашем селе. Они уже несколько лет подряд исправно травят собак, - рассказывает мужчина.

Догхантеры разбрасывают яд на дороге, кидают и за ограду. Чем травят, не понятно, возможно, ядом для крыс. Он действует быстро, и если хозяин вовремя не заметил, что с собакой плохо, вряд ли ее успеют довезти до клиники. Игорь Шиповалов, к счастью, успел, но теперь его собаку Басю ждёт долгий период реабилитации, сообщают Вести-Алтай.

– Позвонил в клинику, сказали, что нужно самим срочно поставить укол. Я лекарство только в третьей аптеке нашел. Причем оно выдается по рецепту, но, видимо, мой вид показал всю серьёзность ситуации, и мне его продали, - рассказывает мужчина.

Теперь местные жители собирают документы, чтобы обратиться в полицию. Отравителям грозит тюремный срок от трёх до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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