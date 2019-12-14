Министерство природы обвиняют в срыве создания алтайского нацпарка "Тогул"

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-14T10:35:36+03:00

Работы должны были закончить к концу 2019 года

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Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обвиняют Минприроды России в срыве создания алтайского национального парка под рабочим названием "Тогул".

По словам модератора тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексея Грибкова, руководство департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды требует все от региональных властей и общественников. А само не может нормально организовать работу, которую поручил провести Владимир Путин.

Грибков заверяет, что в течение года работу по созданию парка вели на общественных началах эксперты ОНФ и местные власти. Мало того, активистам предложили самим оплатить кадастровые работы.

- Сотрудники департамента говорят, что денег на эти работы нет, и при этом дают понять, что без выполнения этих требований нацпарка не будет, – отмечает эколог.

Он поясняет, что по закону полномочия по созданию нацпарков относятся к компетенции Минприроды, поэтому затраты из региональных бюджетов на такую работу будут считаться нецелевыми, пишет Толк.

Создать первый в истории Алтайского края нацпарк Владимир Путин поручил в феврале 2019 года. И работы нужно было завершить до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU