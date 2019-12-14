2019-12-14T10:35:36+03:00
Общество

Министерство природы обвиняют в срыве создания алтайского нацпарка "Тогул"

Работы должны были закончить к концу 2019 года
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Министерство природы обвиняют в срыве создания алтайского нацпарка "Тогул"Министерство природы обвиняют в срыве создания алтайского нацпарка "Тогул"Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обвиняют Минприроды России в срыве создания алтайского национального парка под рабочим названием "Тогул".

По словам модератора тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексея Грибкова, руководство департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды требует все от региональных властей и общественников. А само не может нормально организовать работу, которую поручил провести Владимир Путин.

Грибков заверяет, что в течение года работу по созданию парка вели на общественных началах эксперты ОНФ и местные власти. Мало того, активистам предложили самим оплатить кадастровые работы.

- Сотрудники департамента говорят, что денег на эти работы нет, и при этом дают понять, что без выполнения этих требований нацпарка не будет, – отмечает эколог.

Он поясняет, что по закону полномочия по созданию нацпарков относятся к компетенции Минприроды, поэтому затраты из региональных бюджетов на такую работу будут считаться нецелевыми, пишет Толк.

Создать первый в истории Алтайского края нацпарк Владимир Путин поручил в феврале 2019 года. И работы нужно было завершить до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министерство природы обвиняют в срыве создания алтайского нацпарка "Тогул"
На Алтае косуля благодаря сотрудникам ДПС сбежала из машины браконьера
Погода в Барнауле 14-15 декабря 2019 года: похолодание до -20 градусов
Тимати опубликовал на своей странице клип барнаульцев
На Алтае нашли еще один приют с историей скандального «Успеха»
Губернатор Алтайского вручил 45 внедорожников главам районов и поселений
В Бийске открыли первый елочный базар
Алтайским семьям будут выплачивать на 400 рублей больше за третьего и последующих детей
В центре Барнаула временно запретят стоянку
В Камне-на-Оби алкотестер показал у водителя шокирующую дозу алкоголя
Алтайский спортсмен Никита Лямкин выступал за сборную России по хоккею
В Бийске открыли библиотеку, отремонтированную за 5,5 млн рублей
В Барнауле продают самые дорогие живые елки в России
Яблоки на снегу: на Алтае уничтожили больше 20 тонн евро-фруктов
Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных горнолыжных курортов России
Вице-президент банка ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS
На жилье алтайским детям-сиротам в этом году потратили почти полмиллиарда рублей
Алтайские молодые парламентарии предлагают штрафовать за продажу снюса
В Барнауле участок улицы перекроют почти на три месяца
Алтайский участковый нашел ствол у сельчанина