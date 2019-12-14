2019-12-14T06:11:45+03:00
Звезды

Тимати опубликовал на своей странице клип барнаульцев

Видео посмотрело более миллиона человек
САПОЖКОВА Александра
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Тимати опубликовал на своей странице клип барнаульцевТимати опубликовал на своей странице клип барнаульцевФото: скриншот с видео
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Инстаграме клип, который сняли барнаульские музыканты на песню «Я еду на джипе». Ребята в кадре катаются не только на джипе, но и на скейтборде.

Группа из Барнаула называется «Emenem Закона». Тимати подписал: «Из песни слов не выкинуть?» и поставил грустный смайлик. Что хотел сказать этим знаменитый рэпер, не понятно. Подписчикам же трек явно понравился: «класс, огонь, красавчики» - оценили они. Видео посмотрело уже более миллиона человек.

timatiofficialtimatiofficial
Из песни слов не выкинуть ? #яедунаджипе @emenemzakona
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Тимати объявил челлендж: кто снимет лучший клип на его песню «Я еду на джипе». Победителю конкурса, которого объявит 18 декабря, он пообещал миллион рублей.

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Создатели этого клипа – группа «ЩепаДискорок», которая состоит из пятерых студентов барнаульских вузов. Они просто закинули видео в паблик, не надеясь, что его опубликуют (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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