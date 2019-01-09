«Оргазм не далеко»: барнаульские студенты сняли скандальный клип

Барнаульские студенты сняли скандальный ролик, который за пару дней посмотрели больше 30 тыс. человек. Видео было опубликовано в крупнейшем городском сообществе «Барнаул 22» и вызвало неоднозначную реакцию – одним ролик понравился, но у большинства клип вызвал негативное отношение. В итоге основатель паблика Алексей Куреленок удалил видео и извинился перед подписчиками.

ЩепаДискорок - Боже мой.

- Публикации размещаем на своё усмотрение, но обычно советуемся перед выходом, здесь же администратор сам принял решение пропустить видео барнаульских студентов. Многие писали, что это платная реклама, нет, это обычный пост из «предложки». Считаю необходимым извиниться за это, публикации в наших платформах удалил, чтобы не позорить наш город, админу выписал санкции, будет лишён бонусов, надеюсь на понимание, человеческий фактор есть везде, - написал Куреленок.

Создатель клипа – группа «ЩепаДискорок», в которую входят пятеро студентов барнаульских вузов. Кстати, в таком составе они существуют всего лишь с нового года. По словам создателя музыкальной группы, он закинули видео в паблик, не надеясь, что его опубликуют.

- Я очень удивился, когда увидел утром, что его опубликовали. А дальше сложилось, как сложилось. В самом клипе мы показали образ девушки, знаете, такой с красной помадой, любительницей тусовок, она себя разрушает, пьет, ходит на вписки. Мы пытались показать, что есть и другое творчество, а не только то, в котором речь идет о деньгах и тусовках. Мы группа из «девяностых», которая пыталась понравиться этой девушке, - рассказал участник группы «ЩепаДискорок» Михаил Щепа.

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- Видео на любителя, зря админа наказали, не стоит, ничего плохо я в нем не увидела. Сколько людей, столько и мнений. Весело даже, видимо каждый видит то, что он хочет увидеть, - пишет Татьяна Хмелевская.

- Посмотрела... Как их учиться взяли, если вместо мозга фантики, - считает Олеся Сухинина.

- Ой, какой ужас, у наших мальчишек оказалась такая тонкая душевная организация, их расстроил видосик студентов. Особо нежные даже пропаганду (гомосексуализма – прим.авт.) разглядели, прям ржу от ситуации, - говорит Настя Настина.

- Текст, музычка и клип, далеки от совершенства. Но ведь и не на "Золотой граммофон" претендуют парни. В общем, много шума из-за ничего, - говорит Ольга.

Комментарий специалиста

Вадим Климов, барнаульский арт-критик:

- Это наивно, мило, в меру оригинально, с достаточной самоиронией и претензией на оппозицию мейнстриму. Сегодня оригинальность одно из главных условий существования молодой группы, то что это сделано в "бытовом" стиле только придает видео правдоподобности. Это домашнее видео для соцсетей может стать трендовым и попасть в топы инстаграма и ВК, так как вполне способно конкурировать с калорепом. Не так уж это стремно для самодеятельности. Стебут мальчики в меру своего художественного вкуса. Не шедевр, но и не бессмысленная фиговина.