2019-12-13T13:56:34+03:00
Общество

В центре Барнаула временно запретят стоянку

Это связано со снегоуборочными работами
БОРЗОВ Денис
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Снегоуборочная техника. Фото: АвтодорстройСнегоуборочная техника. Фото: Автодорстрой
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В Барнауле за день до празднования Нового года, 30 декабря, дорожники займутся работами по установке дорожных знаков. Они будут ограничивать остановку и стоянку автотранспорта в ночное время (с 22.00 до 6.00) на нескольких участках в центральном районе краевой столицы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ограничения будут действовать по четной стороне ул.Молодежной от пр-кта Красноармейского до дома №64 по ул.Молодежной, по нечетной стороне ул.Молодежной от здания №51 до пр кта Красноармейского, а также по четной стороне ул.Партизанской от пр-кта Социалистического до здания №94 по ул.Партизанской.

Эти меры необходимы для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники, пояснили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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