В Барнауле участок улицы перекроют почти на три месяца

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-13T10:18:16+03:00

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В Барнауле перекроют участок улицы Красный Текстильщик. Проехать там нельзя будет с 16 декабря до 7 марта, сообщили в пресс-службе администрации города. Это вынужденная мера из-за ремонта канализационной системы.

По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, движение закроют для всех видов транспорта по улице Красный Текстильщик от дома № 52 до дома № 46 и от дома № 78 до дома № 61.

В администрации Барнаула просят участников дорожного движения быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU