2019-12-13T12:39:28+03:00
Спорт

Алтайский спортсмен Никита Лямкин выступал за сборную России по хоккею

Воспитанник алтайской школы хоккея результативными действиями не отличился
БОРЗОВ Денис
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Игра против Швеции. Фото: Федерация хоккея РоссииИгра против Швеции. Фото: Федерация хоккея России
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Воспитанник алтайского хоккея выступил за сборную России. Матч состоялся 12 декабря, к сожалению, наша команда в нем потерпела поражение от сборной Швеции. Это был первый - стартовый матч Кубка Первого канала в рамках Евротура.

Как сообщили в Министерстве спорта Алтайского края, наша команда уступила со счетом 3:4, при этом во время второго периода и вовсе уступала 0:3. За россиян выступал воспитанник алтайского хоккея Никита Лямкин, который сейчас играет в составе казанского «Ак Барса». Никита выходил на лед в четвертом звене и результативными действиями не отметился.

В субботу, 14 декабря, наша команда сыграет против сборной Чехии. Наш хоккеист так же будет защищать честь Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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