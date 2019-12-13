2019-12-13T11:12:04+03:00
Туризм

Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных горнолыжных курортов России

Алтайский курорт получил 9% голосов всех опрошенных
БОРЗОВ Денис
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Белокуриха зимойБелокуриха зимойФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский город-курорт вошел в пятерку лучших и самых популярных горнолыжных курортов России. Рейтингу был опубликован туристическим порталом «ТурСтат».

Данные собирались методом интернет-опроса. Выяснилось, что катанием на горных лыжах увлекаются более трех миллионов человек в России, ежегодно их число увеличивается на 5 - 10%.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, алтайский курорт Белокуриха получил 9% голосов всех опрошенных, немного лучше показатель у Шерегеша - 12%, курорты Сочи - 13% (Красная Поляна) и 18% (Роза Хутор). Остальные горнолыжные места отдыха России из 12, которые участвовали в опросе, предпочитают для зимнего отдыха от 4 до 7% проголосовавших.

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В будущем горнолыжные комплексы «Белокурихи-2» - «Мишина гора» и «Гора Глухариная» - соединит общая трасса и канатно-кресельная дорога. Также на этих объектах планируют ввести единый ски-пасс (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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