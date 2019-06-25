Зимой на курорте «Белокуриха-2» откроются горнолыжные трассы

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-25T12:31:53+03:00

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Будущей зимой на курорте «Белокуриха-2» в тестовом режиме откроются три трассы нового горнолыжного комплекса.

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, протяженность основного склона, предназначенного для массового катания, составит два километра, перепад высот - 300 метров. Две другие трассы длиной 600 и 700 метров рассчитаны на более опытных горнолыжников.

На основном склоне планируют установить кресельный или гондольный подъемники, на остальных - бугельные. В перспективе на горе появится участок для прыжков с трамплина. Уже в 2019 году на горнолыжном комплексе планируют открыть кафе на вершине и у подножия горы.

В будущем горнолыжные комплексы «Белокурихи-2» - «Мишина гора» и «Гора Глухариная» - соединит общая трасса и канатно-кресельная дорога. Также на этих объектах планируют ввести единый ски-пасс.

ИСТОЧНИК KP.RU