На жилье алтайским детям-сиротам в этом году потратили почти полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-13T10:52:22+03:00

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В Алтайском крае купили почти 300 квартир для детей-сирот, из них 194 - в Бийске.

В среду, 11 декабря сотрудники жилищного управления передали 24 новоселам ключи от квартир. Все они находятся в новостройке на ул. Социалистической.

По словам начальника отдела учета и предоставления жилых помещений Регионального жилищного управления Оксаны Вишневой, уже три года квартиры для детей-сирот покупают только в новостройках. При этом есть условия - качественно установленные окна, батареи, сантехника, готовая внутренняя отделка. Ванная должна быть расположена отдельно, площадь жилья – как минимум 28 квадратов.

К тому же, если в городе не идет строительство жилья или есть другие причины, по которым купить жилплощадь сиротам невозможно, им предлагают квартиры в другом населенном пункте региона. Так переехала Анна Мажара, которая жила в Рубцовске.

- Мне позвонили и предложили жилье в Бийске. Я посоветовалась с гражданским мужем, и мы решили переехать сюда. Написала заявление о согласии, и в июле мы уже заехали. Квартира действительно очень хорошая. Оба нашли работу. Завели собаку - теперь условия позволяют, - рассказала Анна Мажара.

На первые пять лет жилье детям-сиротам принадлежит на условиях договора найма специализированного жилого помещения. После этого при наличии положительного заключения органов опеки и попечительства заключают договор социального найма на жилье. Он позволяет приватизировать квартиру.

В 2018 году в Алтайском крае для детей-сирот приобрели 421 квартиру. В этом году приобретут около 400 квартир. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено 498 миллионов рублей, что превышает суммы прошлых лет в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU