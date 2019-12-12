2019-12-12T10:33:33+03:00
Общество

Шикарный коттедж со SPA-зоной и хамамом продают в Барнауле

За дом просят 32 млн рублей
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле продают трехэтажный элитный особняк рядом с рекой Обь. В доме есть SPA-зона с бассейном и хамам, сообщается на «Алтайском портале недвижимости».

Выставленный на продажу дом расположен в барнаульском поселке премиум-класса «Гринвуд». Его площадь - 570 квадратных метров. В трехэтажном здании установили кабину и шахту для лифта. Также есть подземная парковка на 5-6 машин и спортивный зал. На первом этаже есть SPA-зона, бассейн и хамам. На втором этаже находятся обычные жилые комнаты – спальни, гостиная, детские, столовая, санузел. Этот этаж почти полностью из стекла.

Также отмечается, что в здании установлен теплый пол, но вот чистовая отделка пока отсутствует. Но собственник и этот момент предусмотрел. Он оставит новым владельцам готовый дизайн-проект от питерских специалистов. Хозяин плюс ко всему продает и 15,5 соток земли. Цена за все - 32 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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