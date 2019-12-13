Дмитрий Медведев подкинул деньжат Алтайскому краю за работу губернатора
Дмитрий Медведев выделил Алтайскому краю 40 млн рублей за «качество работы управленческих команд». Распоряжение об этом опубликовали на сайте правительства России. Это минимально возможная сумма поощрения.
В конце года в качестве дополнительных межбюджетных трансферов правительство России выделило 5 млрд рублей 71 субъекту РФ. Сумма зависела от достижения (или не достижения) регионами определенных экономических показателей. В частности, губернаторы и органы исполнительной власти должны были понизить уровень бедности, увеличить количество людей, работающих в среднем и малом бизнесе, повысить уровень зарплаты и объем инвестиций в основной капитал.
Также оценивали прирост населения, уровень образования, ожидаемую продолжительность жизни при рождении и уровень доверия населения к власти, в том числе к президенту страны.
Итоги работы Алтайского края потянули только на минимум. Впрочем, еще меньше получила Республика Алтай — всего 20 млн. Это из-за того, что губернатора там избрали лишь в 2019 году, и его команда еще не успела проявить себя в должной мере.
40 млн получил также еще один сосед Алтайского края — Кемеровская область. Томская область «заработала» 70,5 млн, Омская область — 89,8 млн, Новосибирская область — 104,8 млн. Больше всего денег получили Москва (116 млн) и Крым (122 млн рублей).
Читайте также:
Медведев заставил алтайских чиновников выйти в народ
Жители села Санниково пожаловались премьеру, что уже три года живут без горячей воды, а местные власти от них отворачиваются (подробнее)
Обратившаяся к Дмитрию Медведеву жительница Санниково: Нам не надо 25 млн рублей
Женщина уверена, что селу надо гораздо меньше денег, чтобы решить проблему с водой (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU