Дмитрий Медведев подкинул деньжат Алтайскому краю за работу губернатора

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-13T07:31:50+03:00

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Дмитрий Медведев выделил Алтайскому краю 40 млн рублей за «качество работы управленческих команд». Распоряжение об этом опубликовали на сайте правительства России. Это минимально возможная сумма поощрения.

В конце года в качестве дополнительных межбюджетных трансферов правительство России выделило 5 млрд рублей 71 субъекту РФ. Сумма зависела от достижения (или не достижения) регионами определенных экономических показателей. В частности, губернаторы и органы исполнительной власти должны были понизить уровень бедности, увеличить количество людей, работающих в среднем и малом бизнесе, повысить уровень зарплаты и объем инвестиций в основной капитал.

Также оценивали прирост населения, уровень образования, ожидаемую продолжительность жизни при рождении и уровень доверия населения к власти, в том числе к президенту страны.

Итоги работы Алтайского края потянули только на минимум. Впрочем, еще меньше получила Республика Алтай — всего 20 млн. Это из-за того, что губернатора там избрали лишь в 2019 году, и его команда еще не успела проявить себя в должной мере.

40 млн получил также еще один сосед Алтайского края — Кемеровская область. Томская область «заработала» 70,5 млн, Омская область — 89,8 млн, Новосибирская область — 104,8 млн. Больше всего денег получили Москва (116 млн) и Крым (122 млн рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU