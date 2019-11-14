Обратившаяся к Дмитрию Медведеву жительница Санниково: Нам не надо 25 млн рублей

Жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина недовольна решением властей региона выделить 25 млн рублей на восстановление подачи горячего водоснабжения. Женщина боится, что деньги пойдут не по назначению.

Напомним, 13 ноября, во время рабочего визита председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в село Санниково Первомайского района, к нему обратилась местная жительница Татьяна Кадукина. Женщина пожаловалась, что вот уже несколько лет в ее и в соседних домах нет горячей воды, да и с отоплением есть проблемы. Тем временем местная администрация никак на это не реагирует. Кто-то устал ждать изменений и приобрел нагреватели, но проводка не выдерживает большой нагрузки, происходят аварии. Жильцы боятся, что рано или поздно может случиться непоправимое.

Дмитрий Медведев переадресовал обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Накануне он уже побывал дома у селянки, а сегодня пригласил ее на личный прием в правительство региона. После там же состоялось совещание, по результатам которого Томенко вынес решение выделить из бюджета края деньги на строительство сетей.

- С одной стороны я рада, что выделят 25 миллионов, но с другой понимаю, что они могут уйти в бездну. Когда строили газовую котельную, нам говорили, что все будет хорошо. Ровно год было и тепло, и горячая вода, а потом все закончилось. Сейчас хотят делать реконструкцию котельной, но если бы ресурсоснабжающая организация хотела это сделать сама, она бы смогла. Она не убыточная, просто вкладывать деньги в содержание и ремонт системы они не хотят, - говорит Татьяна Андреевна.

По словам женщины, за свою «двушку» в отопительный сезон она тратит 6-7 тысяч рублей, что по сельским меркам очень много. Из них только за обогрев помещения около 4 тысяч, но из-за несовершенства системы отопления семья Кадукиных в накладе: на верхних этажах очень тепло в комнатах, а на нижних холодно.

- У меня в ванной комнате 10-12 градусов! Подвал не утеплен. Тепло по батареям идет сверху вниз. В комнатах по 18-20 градусов. Некоторые соседи сказали мне, зачем я это (пожаловалась. – Прим.ред.) сделала? А как мне быть? Я говорю: «Вы платите за комфорт, а я за холод!», - рассказывает Татьяна Андреевна. - Я предлагала губернатору другой вариант: поставить на каждый дом модульную котельную. Нам уже подсчитали, что вместе с работой и установкой она обойдется примерно в три миллиона. Всего же надо установить их на три дома. Это же такая экономия выйдет! Нам не надо 25 миллионов! Лучше пустите остальные деньги на другие районы и села, где они действительно нужны. У нас школы и детские сады замерзают, в туалеты там страшно зайти, все течет. Отдайте деньги им! В Фирсово в спортзале дети занимаются в холоде.

В конце разговора с корреспондентом «Комсомолки» Татьяна Кадукина еще раз добавила, что надеется на то, что власти края все же рассмотрят вариант с модульной котельной. По ее мнению, это будет выгодно и жильцам, и властям, а оставшиеся деньги лучше передать другим.

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