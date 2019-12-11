2019-12-11T14:55:55+03:00
Общество

С 5 января и на два года в Барнауле закрывают Старый мост

Стало известно, когда в Барнауле закрывают Старый мост
САПОЖКОВА Александра
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Ремонт Старого моста в БарнаулеРемонт Старого моста в БарнаулеФото: УПРДОР «Алтай»
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Старый барнаульский мост через Обь полностью закроют с 5 января 2020 года. Это связано с масштабным ремонтом. При этом общественный транспорт пустят по Правобережному тракту, через Новый мост. А железнодорожный транспорт перенаправят на соседние пути.

Как сообщил в управлении автодорог "Алтай", ремонт ожидается масштабный. Вместо железобетонных плит, а их более 700, смонтируют металлические (вес конструкции составит более 2 тыс. тонн). Затем планируется ремонт эстакад - на них полностью заменят балки пролетных строений. После начнется устройство полотна.

Ввести в эксплуатацию Старый мост планируют в ноябре 2021 года. До этого на подъездах к мосту будут стоять заграждения и соответствующие знаки, экипажи ДПС.

Дорожники отмечают, что ремонт мосту необходим, так как состояние сооружения было признано не удовлетворительным. Отдельные работы уже были начаты в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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