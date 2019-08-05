Ремонт Старого моста в Барнауле продлили до 31 августа

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-05T13:20:53+03:00

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В Барнауле продлили ремонт старого коммунального моста через Обь. Причиной этого послужили погодные условия в начале июля и большой процент поврежденных коррозией участков пролетных строений.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минтранса, ремонтные работы продлены до 31 августа. На это время, с 22:00 до 6:00 там будут перекрывать движение личного и общественного транспорта. При этом на курсирование пассажирских поездов противокоррозионные работы не повлияют.

В пресс-службе отметили, что решение о проведении работ принято на основании технических регламентов эксплуатации железнодорожных мостов, согласовано с ГИБДД и другими ответственными службами.

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ИСТОЧНИК KP.RU