Еще 28 алтайских ветеранов ВОВ получат долгожданное жилье

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-10T13:57:14+03:00

Край получил дополнительные средства на эти цели

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Алтайский край получил дополнительные средства на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны жильем. Региону выделено более 37 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального министерства защиты.

Дополнительное финансирование позволит обеспечить жильем еще 28 ветеранов и одного участника войны. Средства, согласно распоряжению губернатора региона Виктора Томенко, направят в администрации муниципалитетов и городских округов для реализации.

В этом году, по данным министерства, жилье получил 71 ветеран. Общая стоимость объектов составила более 88,8 миллионов рублей. Площадь предоставленных жилых помещений - 2 780 квадратных метров.

Всего в Алтайском крае за счет федеральных средств жилье предоставлено 80 227 ветеранам.

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ИСТОЧНИК KP.RU