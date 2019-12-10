Еще 28 алтайских ветеранов ВОВ получат долгожданное жилье
Алтайский край получил дополнительные средства на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны жильем. Региону выделено более 37 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального министерства защиты.
Дополнительное финансирование позволит обеспечить жильем еще 28 ветеранов и одного участника войны. Средства, согласно распоряжению губернатора региона Виктора Томенко, направят в администрации муниципалитетов и городских округов для реализации.
В этом году, по данным министерства, жилье получил 71 ветеран. Общая стоимость объектов составила более 88,8 миллионов рублей. Площадь предоставленных жилых помещений - 2 780 квадратных метров.
Всего в Алтайском крае за счет федеральных средств жилье предоставлено 80 227 ветеранам.
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