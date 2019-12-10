В Бийске стая собак разорвала кота

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-10T13:19:12+03:00

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В ночь на вторник, 10 декабря, в городе Бийске стая собак разорвала домашнего кота.

Вечное противостояние собак и кошек не прекращается испокон веков. Однако в этой битве сила оказалась на стороне дворняшек. Как сообщают подписчики сообщества «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте», этой ночью недалеко от школы №19 стая напала на домашнего кота. Будь там одна или две собаки, возможно усатый еще и мог сбежать, но против пятерых он оказался бессилен.

Гибель кота попала на камеру наблюдения. Судя по кадрам, стая налетела молниеносно и за какие-то считанные секунды псы загнали свою жертву в угол, а затем начали раздирать. Теперь местные жители боятся, что рано или поздно напасть могут и на людей.

- Будьте осторожны по вечерам… так и на человека могут напасть, - предостерегают подписчики сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU