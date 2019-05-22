Остался череп и кости. На Алтае собаки съели человека

В городе Алейск Алтайского края собаки съели мужчину. Человеческие останки обнаружили еще 9 мая недалеко от жилых домов. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды на Алтае» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина пропал еще на праздник Пасхи (28 апреля). Известно, что он проживал с сожительницей, но она его почему-то не хватилась. Правоохранительные органы обнаружили на месте происшествия лишь обглоданные череп и кости позвоночника, других костей найти не удалось. Видимо, уже растащили. Эксперты установили, что череп не поврежден. Исследование останков, как отметил собеседник, до сих пор продолжается.

Правоохранительные органы обнаружили на месте происшествия лишь обглоданные череп и кости позвоночника

Носила ли смерть мужчины криминальный характер до нападения животных – неизвестно. Даже если так, то определить причину гибели мужчины почти невозможно в силу недостаточности материала для проведения экспертиз.

- Да там даже если бы пули были в теле, то собаки все съели. Видно, что ели его около двух недель. Жуткое зрелище, - добавил источник.

Как рассказала корреспонденту доцент кафедры зоологии и физиологии, кандидат биологических наук АлтГУ Ирина Кудряшова, вероятность того, что собаки, попробовав человеческое мясо, могут напасть снова – есть. Но, по словам специалиста, собаки обычно не склонны нападать на людей.

- Собаки нападают на людей по нескольким причинам: человек проявил агрессию; нарушил границы территории, охраняемой собаками, и если человек сам по своей природе является агрессивным. Они это чувствуют. Конечно, не доказано, что собаки убили человека перед тем, как его съесть, могло же быть и так, что мужчина упал, замерз насмерть, а животные с голода начали есть мясо. Собакам в принципе все равно, какое мясо есть, если они голодные. Но в любом случае, опасность повторного нападения остается. Я вообще за свою жизнь с подобными случаями не встречалась ни разу. Но думаю, что в таком случае есть лишь один вариант – отстрел, - рассказала Ирина Кудряшова.

Однако отстреливать собак – нарушать закон. Согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», бездомных можно лишь отлавливать, но отстреливать запрещено.

Другой вопрос – как быть жителям города, по улицам которого продолжают гулять собаки, растерзавшие человека.

Корреспондент «Комсомолки» связался со следственным комитетом по Алтайскому краю, где в ближайшие сроки пообещали прокомментировать данную информацию.

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