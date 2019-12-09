Эвакуированных из загоревшейся бийской школы детей выгоняли из соседних зданий
В субботу после обеда, 7 декабря, в бийской школе случился небольшой пожар. Школьников из здания эвакуировали без верхней одежды и отправили в соседнее здание — банк. Однако там им остаться до приезда родителей не позволили.
По словам родителей, оттуда их выгнали и направили в аптеку, но и там переждать трудное время детям было не суждено. Взрослые с трудом договорились, чтобы их детей оставили в холле городской поликлиники №1.
Как сообщает «Бийский рабочий», после инцидента директор Бийской школы № 1 поблагодарила сотрудников 1-й городской поликлиники и призвала организации города быть добрыми и отзывчивыми к людям в кризисной ситуации.
18 сотрудников школы эвакуировали более 200 детей. Большая часть учеников уже были одеты, так как у них был последний урок. После того, как дым рассеялся, педагоги принесли верхнюю одежду детям из раздевалки. Ученики из близлежащих домов вернулись домой сами. Классные руководители постоянно держали связь с родителями и передали детей родным из рук в руки.
- Очень хочется, чтобы сотрудники организаций, поступившие так антигуманно, в следующий раз задумались, и представили себя, своих детей, на месте наших учеников. Призываем всех быть более терпимыми к детям, людям, попавшим в кризисную ситуацию, - подчеркнула директор школы №1.
Сейчас в школе безопасно, пожарная сигнализация исправна и подача электричества восстановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU