2019-12-08T13:35:52+03:00
Общество

В барнаульском парке начал таять каток и его временно закрыли

Когда он возобновит свою работу пока неизвестно
Юлия ЕВГРАФОВА
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Барнаульцам сообщили о временном закрытии ледового катка, который находится в парке культуры и отдыха «Центральный». В администрации города пообещали проинформировать горожан о дате и времени возобновления его работы.

- Друзья, из-за погодных условий мы вынуждены прекратить работу катка, ему требуется реставрация. О времени и дате открытия будет известно позднее, - написали в социальных сетях барнаульского парка.

Кстати, по прогнозам алтайских синоптиков, 9 декабря в Алтайском крае днем потеплеет до плюс 3 градусов. На всей территории региона также ожидается снег, метель, гололедные явления. Ветер будет юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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