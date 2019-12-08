2019-12-08T09:07:44+03:00
Общество

Почти все алтайские трассы открыты для движения

Дорожники работают в усиленном режиме
Юлия ЕВГРАФОВА
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Алтайские трассыАлтайские трассыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае для движения транспорта открыли все трассы федерального значение. Ограничение проезда продолжает действовать лишь на одной автодороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Из-за неблагоприятных погодных условий ограничение движения продолжает действовать на автодороге «Алейск – Чарышское» от села Новокалманка до села Чарышское. Специалисты уверяют, что алтайские дорожники продолжают работать в усиленном режиме.

Сотрудники МЧС напоминают, что прежде чем отправляться в дальнюю поездку необходимо проверять состояние автомобиля, наличие огнетушителя и аптечки. А также спасательных предметов в виде троса и топора. В чрезвычайных ситуациях нужно указать спасателям свое местонахождение, приметы местности, подробную информацию о находящихся с вами людях (возраст, количество, состояние), а также сообщить телефон близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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