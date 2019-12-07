Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стартует на этапе Кубка мира

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-07T10:11:03+03:00

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В субботу, 7 декабря, алтайская лыжница Яна Кирпиченко стартует в составе сборной России в первой гонке второго этапа Кубка мира в норвежском городе Лиллехаммер.

Как сообщает «Алтайский спорт», женская гонка на 15 километров начнется в 16.55. Помимо алтайской спортсменки Россию будут представлять Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева и Ольга Царева. По результатам этого выступления определят состав российской команды на эстафетную гонку 4×5 километров, которая состоится 8 декабря.

Яна Кирпиченко – выдающаяся спортсменка, она уже зарекомендовала себя на международном уровне. Она является членом женской сборной России, в прошлом году стала победительницей и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира, принимала участие в этапах Кубка мира.

ИСТОЧНИК KP.RU