2019-12-07T10:11:03+03:00
Спорт

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стартует на этапе Кубка мира

Турнир проходит в Норвегии
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
На другом турнире. Фото: Алексей ЯнкинНа другом турнире. Фото: Алексей Янкин
Изменить размер текста:

В субботу, 7 декабря, алтайская лыжница Яна Кирпиченко стартует в составе сборной России в первой гонке второго этапа Кубка мира в норвежском городе Лиллехаммер.

Как сообщает «Алтайский спорт», женская гонка на 15 километров начнется в 16.55. Помимо алтайской спортсменки Россию будут представлять Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева и Ольга Царева. По результатам этого выступления определят состав российской команды на эстафетную гонку 4×5 километров, которая состоится 8 декабря.

Яна Кирпиченко – выдающаяся спортсменка, она уже зарекомендовала себя на международном уровне. Она является членом женской сборной России, в прошлом году стала победительницей и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира, принимала участие в этапах Кубка мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24