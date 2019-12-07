2019-12-07T07:22:17+03:00
Общество

Из-за метели на Алтае начали перекрывать дороги

Движение ограничено для большегрузов и автобусов
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Владимир ФандинФото: Владимир Фандин
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В Алтайском крае начали перекрывать движение по трассам из-за опасности. В регионе бушует метель, на дорогах гололед, сильный ветер с порывами до 27 м/с.

- В субботу, 7 декабря, с 11:00 ограничено движение большегрузного транспорта и пассажирских автобусов по федеральной автодороге А-322 БарнаулРубцовск – граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска), - сообщает Упрдор «Алтай».

Пока проезд закрыт до 18:00. Узнать о состоянии проезда по федеральным трассам, а также сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

Тем временем, автомобилисты пишут о нулевой видимости на дороге. С трасс улетают автомобили и грузовики. Госавтоинспекция советует водителям отказаться от загородных поездок.

- Дорожные службы и полиция работают в усиленном режиме. Основные силы направлены на опасные участки дорог, - пишет ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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