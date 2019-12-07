2019-12-07T07:24:17+03:00
Общество

Гололед и нулевая видимость: на алтайских трассах машины слетают в кювет

Объявлено штормовое предупреждение - водителей просят пересидеть непогоду дома
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Игорь РуденкоФото: Игорь Руденко
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- Сильнейшая метель, в радиусе трех метров дороги не видно, - предупреждают водители в социальных сетях.

В крае бушует метель, по региону объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

На дорогах начали ограничивать движение большегрузов и пассажирских автобусов.

Скрин публикации в соцсетях Фото: со страницы vk.com/barneos22

Скрин публикации в соцсетяхФото: со страницы vk.com/barneos22

- На всей территории края из-за погодных условий, а также недисциплинированности участников дорожного движения возникает риск ДТП. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Троицком и Красногорском районах, А-322 в Калманском районе, на автодорогах местного значения в Залесовском и Курьинском районах, - сообщает Госавтоинспекция.

Вот, что рассказывают автомобилисты в пабликах:

- Мы ночью возвращались из Кузбасса, метёт сильно. Ветер сильный. И дорожные машины работали, чистили, не успевали с объемом справляться, - написала в «Барнаул22» Анжелика Стольная.

- На трассе Усть-Калманка - Алейск очень плохая видимость. Три машины улетели с дороги. Будьте внимательны, - пишет Полина в «Инцидент Барнаул».

Фото: Владимир Фандин

Фото: Владимир Фандин

- Видимость нулевая местами, где с полей несёт участками по 200-300 метров, фото сделаны в районе Шадрино, Калистратихи и на подъезде к Калманке, – рассказал Владимир Фандин.

В Барнауле заносит стадион "Динамо".Видео: Иван Олексюк

Госавтоинспекция рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге. В случае острой необходимости выезда воспользоваться железнодорожным транспортом.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, просьба обращаться по телефонам 112, 110, либо на телефон доверия полиции 128.

Скрин публикации в соцсетях Фото: со страницы vk.com/barneos22

Скрин публикации в соцсетяхФото: со страницы vk.com/barneos22

Дорожные службы и полиция работают в усиленном режиме. Основные силы направлены на опасные участки дорог. На выездах из населенных пунктов инспекторы предупреждают водителей о сложившейся ситуации и сообщают номера телефонов экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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