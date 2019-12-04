В Алтайском крае умер 9-летний ребенок после отравления «лимонадом»
Алтайский Следком возбудил уголовное дело по результатам доследственной проверки в селе Панкрушиха, где отравились четверо детей. В ситуации усматривают признаки причинения смерти по неосторожности.
По данным следствия, днем 1 ноября 2019 года на одной из улиц села четверо несовершеннолетних детей в возрасте от 9 до 14 лет нашли бутылку с неизвестной жидкостью — предположительно, тосолом. Приняв содержимое бутылки за лимонад, каждый из них отпил из нее.
На следующий день всех детей госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы с признаками отравления. 26 ноября 2019 года один из пострадавших, 9-летний мальчик, скончался.
В настоящее время следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить, что было внутри бутылки, почему дети выпили ее, забыв об осторожности, и откуда вообще тара с опасной жидкостью появилась на улице. Ведется сбор доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
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Ситуация находится на контроле министра здравоохранения региона (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU