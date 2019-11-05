Четыре мальчика отравились тосолом на Алтае

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-05T15:12:03+03:00

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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на аппаратном совещании у вице-губернатора региона Ирины Долговой сообщил о четырех случаях отравления тосолом. Дети выпили опасную жидкость.

Инцидент произошел в Панкрушихинском районе. Если быть точнее, то на данный момент достоверно неизвестно был ли это тосол, либо какая-то другая химическая жидкость синего цвета. Как раз этот факт не вызвал подозрений у двух братьев и они попробовали ее. Ночью им стало плохо, началась рвота, а к утру, видя состояние детей, мать вызвала скорую. Мальчиков госпитализировали в Алтайский краевой центр охраны материнства и детства. Один из них находится в реанимации.

Также в Центральную районную больницу попали еще два ребенка. Предположительно пострадавшим 7 и 12 лет. Их состояние не уточняется.

Ситуация находится на контроле министра здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU