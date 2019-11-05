2019-11-05T15:12:03+03:00
Происшествия

Четыре мальчика отравились тосолом на Алтае

Ситуация находится на контроле министра здравоохранения региона
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на аппаратном совещании у вице-губернатора региона Ирины Долговой сообщил о четырех случаях отравления тосолом. Дети выпили опасную жидкость.

Инцидент произошел в Панкрушихинском районе. Если быть точнее, то на данный момент достоверно неизвестно был ли это тосол, либо какая-то другая химическая жидкость синего цвета. Как раз этот факт не вызвал подозрений у двух братьев и они попробовали ее. Ночью им стало плохо, началась рвота, а к утру, видя состояние детей, мать вызвала скорую. Мальчиков госпитализировали в Алтайский краевой центр охраны материнства и детства. Один из них находится в реанимации.

Также в Центральную районную больницу попали еще два ребенка. Предположительно пострадавшим 7 и 12 лет. Их состояние не уточняется.

Ситуация находится на контроле министра здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рождаемость в Алтайском крае продолжает снижаться
В «Сибирской медиагруппе» назначили нового главного редактора
Новый детский сад в Индустриальном районе готов к открытию
Новую детскую поликлинику построят в Барнауле
Бывший следователь смастерил звездолет
В Барнауле пассажир забыл в поезде четверть миллиона рублей
3D-кинозал откроют в селе Смоленское
Слет патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов прошел в Барнауле
Водитель школьного автобуса врезался в столб
«Фейерверк национальных культур» пройдет в Алтайском крае
Барнаулец заплатил за такси 130 тысяч рублей
Сотрудники УФСИН перехватили письмо с сим-картами
В Барнауле определили финалистов Лиги КВН-Алтай
Меланжевый комбинат «горел» в Барнауле
В Заринске орудуют догхантеры
«Старый базар» в Барнауле откроется в конце ноября