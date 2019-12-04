Алтайский губернатор прочел поэму со сцены

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-04T15:06:41+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прочел поэму Давида Самойлова в память о подвиге жителей края во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Пост с отрывком своего выступления он выложил в своем аккаунте в Instagram:

«Декабрь. И холода стоят // В Москве суровой и печальной. // И некий молодой солдат // В шинели куцей госпитальной // Трамвая ждёт. Его семья // В эвакуации в Сибири, // Чужие лица в их квартире, // И он свободен в целом мире — он в отпуску, как был и я».

gubernator_tomenko Виктор Томенко читает стихотворение.

Участники проекта «Победа в каждом из нас» организовали литературно-музыкальный вечер, посвященный памятной дате — 3 декабря в России отмечали День Неизвестного солдата. Виктор Томенко назвал мероприятие «душевным». «Вечная память воинам, чьи имена остались неизвестными!» – прокомментировал свой пост глава региона.

Ранее он с полномочным представителем президента в СФО Сергеем Ивановичем Меняйло возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле.

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ИСТОЧНИК KP.RU