Алтайский губернатор прочел поэму со сцены
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прочел поэму Давида Самойлова в память о подвиге жителей края во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Пост с отрывком своего выступления он выложил в своем аккаунте в Instagram:
«Декабрь. И холода стоят // В Москве суровой и печальной. // И некий молодой солдат // В шинели куцей госпитальной // Трамвая ждёт. Его семья // В эвакуации в Сибири, // Чужие лица в их квартире, // И он свободен в целом мире — он в отпуску, как был и я».
Участники проекта «Победа в каждом из нас» организовали литературно-музыкальный вечер, посвященный памятной дате — 3 декабря в России отмечали День Неизвестного солдата. Виктор Томенко назвал мероприятие «душевным». «Вечная память воинам, чьи имена остались неизвестными!» – прокомментировал свой пост глава региона.
Ранее он с полномочным представителем президента в СФО Сергеем Ивановичем Меняйло возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле.
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ИСТОЧНИК KP.RU