2019-12-04T10:21:04+03:00
Общество

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата

Полпред президента прибыл на Алтай с рабочим визитом
Иван ОЛЕКСЮК
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Сергей Меняйло и губернатор Виктор Томенко (справа)Сергей Меняйло и губернатор Виктор Томенко (справа)Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край с рабочим визитом прибыл полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Он побывал на деловой сессии «Мой бизнес, где пообещал алтайским предпринимателям государственную поддержку.

По его словам, таких мер поддержки малого и среднего предпринимательства, как сегодня, не было никогда прежде: в стране реализуется соответствующий нацпроект.

- Мы рядом, потому что в любом случае без взаимодействия бизнеса и власти ничего не получится ни у бизнеса, ни у власти, - цитирует слова Меняйло офсайт региона.

В настоящее время все выделенные федералами деньги направили на гранты и прочую поддержку бизнесменов.

- Конечно, хотелось бы еще увеличивать эти вливания и эту поддержку. На следующие годы это действительно так и предусмотрено, - рассказал губернатор Виктор Томенко.

Работа на площадке РАНХиГС продолжается. В рамках мероприятия ведущие предприниматели края представят реальные кейсы и расскажут, как с помощью государственной поддержки развивать бизнес.

Кроме того, Сергей Меняйло принял участие в церемонии возложения цветов на Мемориале Славы в День неизвестного солдата, утвержденный в 2014 году в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях. Также в мероприятии 3 декабря участвовали губернатор Виктор Томенко, зампредседателя краевого правительства Денис Губин, первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк, воспитанники военно-патриотических клубов.

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдатаФото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдатаФото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдатаФото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдатаФото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдатаФото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдатаФото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдатаФото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдатаФото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдатаФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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