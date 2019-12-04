Алтайский подросток устроил маскарад, чтобы украсть коробку с сигаретами

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-04T14:36:57+03:00

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Подросток из села Краснощеково переоделся в одежду бабушки и надел на лицо медицинскую маску, чтобы похитить коробку с сигаретами. Мальчик пытался сделать так, чтобы его не узнала продавец, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне вечером злоумышленник забежал в магазин, резко перепрыгнул через прилавок, взял коробку с сигаретами и быстро убежал с ней на улицу в неизвестном направлении. Продавец сразу позвонила в полицию.

Вскоре на одной из улиц сотрудники полиции задержали 15-летнего мальчика. Похищенную коробку, в которой находилось 40 пачек сигарет различного наименования, правоохранители обнаружили около одного из зданий, расположенного недалеко от магазина.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит реальное лишение свободы на срок до 4-х лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU