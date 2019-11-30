2019-11-30T13:55:33+03:00
Общество

Полицейская собака Ганс раскрыла дерзкий грабеж микроволновки

История в стиле 90-х произошла в Бийске
Анастасия Корягина
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Служебная собака.Служебная собака.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Полицейские Бийска раскрыли кражу в стиле 90-х. За помощью к ним обратился 23-летний парень, у которого на улице вырвали из рук микроволновку.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, молодой человек приобрел технику поздно вечером. Около полуночи бийчанин отправился пешком домой, так как общественный транспорт уже не ходил.

В районе котельного завода за ним увязались двое парней. Пройдя несколько сотен метров, один из молодых людей вырвал из рук покупателя коробку, после чего злоумышленники разбежались в разные стороны.

Парень не растерялся сразу же вызвал полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Служебно-розыскная собака взяла след. Почти километр немецкая овчарка Ганс вела младшего инспектора-кинолога Алексея Медведева по следам грабителей. Они успешно задержали одного из подозреваемых. Второго сумели поймать сотрудники патрульно-постовой службы.

Бытовую технику изъяли и вернули хозяину. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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