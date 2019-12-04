Лишь один алтайский сенатор признан «высокоэффективным лоббистом»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-04T12:08:42+03:00

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Издательский дом «Аргументы недели» подготовил рейтинг сенаторов по лоббистской эффективности. К счастью, или к сожалению, в число сенаторов, успешно продвигающих свои законопроекты, попал только один алтайский сенатор – Владимир Полетаев (член Совета Федерации от Республики Алтай).

Рейтинг составлялся, исходя из нескольких показателей за текущий год: число законопроектов, которые успешно были приняты; число законопроектов, которые были сняты с рассмотрения; число принятых и отклоненных законопроектов. Достопочтенный Владимир Полетаев заработал 10 «баллов» по первому показателю, один – по второму, ноль – по третьему.

Список был поделен на небольшие подпункты: «Плодовитые», «Суетливые», «Стопудовые», «Пустопорожние», «Вне конкурса» и «Разовые». Алтайский сенатор попал в число «Плодовитых» и «Стопудовых» за внесение множества законопроектов, большая часть из которых подписывается президентом. Он попал на восьмое место в рейтинге сенаторов-лоббистов с десятью прошедшими слушания законопроектов, подписанных Владимиром Путиным и ставших законами.

Самым эффективным сенатором признан Николай Журавлев (Костромская область). А вот из сибирских регионов, помимо Полетаева, в рейтинг вошел только Андрей Клишас (Красноярский край).

Отметим, что в Совете Федерации от Алтайского края представлены Александр Карлин и Сергей Белоусов. В рейтинге имя ни одного из них не упоминается.

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ИСТОЧНИК KP.RU