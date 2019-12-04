2019-12-04T11:47:34+03:00
Экономика

Летом в Барнауле могут перекрыть часть проспекта Строителей из-за масштабной стройки

Речь идет о ЖК "Локомотив"
Анастасия Корягина
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Рендер ЖК "локомотив". Фото: "Алтайский строительный портал"Рендер ЖК "локомотив". Фото: "Алтайский строительный портал"
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На проспекте Строителей в Барнауле перекроют одну полосу движения летом 2020 года. Это связано со строительством ЖК "Локомотив" на месте одноименного стадиона, сообщает "Толк".

Строительство ведет известный в Алтайском крае бизнесмен Евгений Ракшин. Пока подробности строительства объекта не разглашаются, однако известно, что оно будет масштабным. Первый дом в рамках проекта уже построен и сдан.

Проект ЖК "Локомотив" в 2014 году разработал известный барнаульский архитектор Александр Деринг. Стиль домов будет классическим. Предполагается, что на территории ЖК могут появиться даже спортклуб с бассейном.

Однако в эти далекоидущие планы пока вмешивается мэрия и суд. Ранее Евгений Ракшин не смог оспорить в суде отказ мэрии выдать разрешение на строительство второй очереди жилого комплекса в районе железнодорожного вокзала. Проект предусматривал возведение высоток и реконструкцию разрушающегося стадиона.

Объекты строительства попадают в защитные зоны пяти объектов культурного наследия. Решение пока не вступило в силу и, скорее всего, будет обжаловано. От итога дела зависит, будет ли вестись стройка или же нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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