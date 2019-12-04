Летом в Барнауле могут перекрыть часть проспекта Строителей из-за масштабной стройки
На проспекте Строителей в Барнауле перекроют одну полосу движения летом 2020 года. Это связано со строительством ЖК "Локомотив" на месте одноименного стадиона, сообщает "Толк".
Строительство ведет известный в Алтайском крае бизнесмен Евгений Ракшин. Пока подробности строительства объекта не разглашаются, однако известно, что оно будет масштабным. Первый дом в рамках проекта уже построен и сдан.
Проект ЖК "Локомотив" в 2014 году разработал известный барнаульский архитектор Александр Деринг. Стиль домов будет классическим. Предполагается, что на территории ЖК могут появиться даже спортклуб с бассейном.
Однако в эти далекоидущие планы пока вмешивается мэрия и суд. Ранее Евгений Ракшин не смог оспорить в суде отказ мэрии выдать разрешение на строительство второй очереди жилого комплекса в районе железнодорожного вокзала. Проект предусматривал возведение высоток и реконструкцию разрушающегося стадиона.
Объекты строительства попадают в защитные зоны пяти объектов культурного наследия. Решение пока не вступило в силу и, скорее всего, будет обжаловано. От итога дела зависит, будет ли вестись стройка или же нет.
Читайте также:
Евгению Ракшину не разрешили строить высотки в районе барнаульского вокзала
В суд обратилась мэрия города (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU