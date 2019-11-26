Евгению Ракшину не разрешили строить высотки в районе барнаульского вокзала

СЕГОДНЯ 03:57 2019-11-26T03:57:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульский бизнесмен Евгений Ракшин не смог оспорить в суде отказ мэрии выдать разрешение на строительство второй очереди жилого комплекса в районе железнодорожного вокзала, сообщает «Алтапресс». Проект предусматривал возведение высоток и реконструкцию разрушающегося стадиона.

Разрешение на первый этап — строительство 16-этажки на пр. Строителей, 18 — мэрия выдала в декабре 2015 года, а в 2018-м высотку достроил подрядчик — фирма «Селф» Нодара Шонии. Но дальше этого дело не зашло.

Почти все аргументы, приведенные чиновниками, суд счел необоснованными, но один пункт определил исход дела. Проектируемый объект попадает в защитные зоны пяти объектов культурного наследия (стадион, ансамбль железнодорожной станции, памятник погибшим воинам и два жилых дома — на пр. Строителей 21 и 25), а в защитной зоне капитальные сооружения строить нельзя.

Официально границы защитных зон этого исторического объекта не были утверждены Алтайохранкультурой, но в мэрии сослались на изменения «Правил землепользования и застройки Барнаула». Правила являются действующими, касаются всех участков и капитальных объектов на территории Барнаула и обязательны для их владельцев, отметил суд. Решение пока не вступило в силу.

Читайте также:

Ракшин купил офисное здание за 2 миллиарда рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU