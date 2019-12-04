СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-04T09:03:33+03:00

Что такое Фалуньгун и почему в КНР его жестоко преследуют Фото: предоставлено рекламодателем

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На смену духовного вакуума, наступившего в китайском обществе в результате безумия Культурной революции 60-х – 70-х годов прошлого века, когда людей убивали сотнями тысяч, а затем и миллионами, когда человеческое достоинство в стране было полностью растоптано режимом, когда жестоко искоренялась любая вера, разрушались храмы, а вместо традиционной культуры и морали узаконивалась безнравственность и борьба человека с Небом и Землёй, в начале 90-х годов в Китае появилась и начала широко распространяться система самосовершенствования под названием Фалунь Дафа (Фалуньгун).

Вразрез партийной идеологии

Самым важным в духовной практике Фалуньгун является повышение нравственности человека. Основной принцип учения Фалуньгун — «Истина-Доброта-Терпение». Приверженцы этой практики стараются следовать этому принципу в своей повседневной жизни; поэтому свои мысли, слова и поступки они соизмеряют с этими добродетелями. Это и есть возвращение к корням, к древней традиции духовной и физической дисциплины.

Через 7 лет после начала распространения Фалуньгун по этой системе стали заниматься 100 миллионов человек. Люди потянулись к добру, улучшили своё физическое и психическое здоровье. Это было духовное возрождение огромного масштаба, произошедшее в коммунистической стране, в которой на протяжении 50 лет культурное наследие клеймилось как суеверие, препятствующее прогрессу. Однако система духовных ценностей последователей Фалуньгун, основу которой составляют основные понятия человечества, а также неизбежности воздаяния за хорошие и расплаты за злые поступки, оказались противоположными партийной идеологии.

Агентство новостей Синьхуа, официальный рупор компартии, в 1999 году подтвердило идеологическую несовместимость Фалуньгун и Коммунистической партии Китая (КПК).

- Фактически, так называемые принципы «истина, доброта, терпение», проповедуемые Ли Хунчжи (основателем Фалуньгун), – заявило Синьхуа, – не имеют ничего общего с социалистической этикой и культурным прогрессом, к которому стремимся мы.

Невольно Синьхуа затронуло щекотливую для компартии Поднебесной тему.

Фалуньгун практикует Истину-Доброту-Терпение, тогда как Коммунистическая партия правит более полувека, используя ложь, запугивание и насилие. За 70 лет её правления 80 миллионов человек умерли насильственной смертью.

Высшее руководство партии было напугано необычайно быстрым ростом популярности Фалуньгун; оно опасалось, что будет потерян идеологический контроль над умами людей. По приказу бывшего генерального секретаря компартии Китая Цзян Цзэминя 20 июля 1999 г. началось жестокое преследование последователей Фалуньгун. Лишение свободы, пытки и убийства за стремление людей к доброте, терпимости и правде стали в Китае повсеместным явлением.

Видео, приведённое ниже, отражает исторические события и является свидетельством лжи, распространяемой компартией Китая, и истинной чистоты и силы воли практикующих Фалуньгун, людей из разных стран мира, отправившихся в Пекин в 2001 году, чтобы выразить свой протест против преследований этой практики в Китае: https://youtu.be/knXt1_7LCDg

За доброту - на органы

Свидетельством немыслимого падения морали является санкционированное властями КНР массовое изъятие органов у живых последователей Фалуньгун и других узников совести. Торговля органами в КНР стала прибыльным бизнесом.

Преследование Фалуньгун, который учит доброте к людям, убийство последователей этого учения, продажа их органов ради наживы полностью разрушает мораль китайского общества.

Ассоциации трансплантологии многих стран публично объявили, что китайская медицинская система повергла мир «в ужас». Правительства многих стран приняли резолюции, осудившие преследование Фалуньгун и насильственное извлечение органов у его последователей.

Документы и резолюции правительств Канады, Евросоюза, Аргентины, США, Испании, Италии, Израиля и многих других стран мира однозначно требуют прекращения преследования и насильственного извлечения органов у последователей Фалуньгун.

Пройдите по указанной ниже ссылке, и Вы убедитесь, что весь мир против преследования древней мирной практики Фалуньгун в Китае: http://www.truthfd.info/doc/

Однако это безумное преследование ни в чём не виновных людей продолжается по сей день. Многие люди начинают понимать: никакие законы не спасут человечество от падения в пропасть, пока не изменятся сердца людей, их мысли и представления. Вера в Истину, Доброту, Терпение – это единственная надежда не только для народов Китая, но и для всего человечества!

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ИСТОЧНИК KP.RU