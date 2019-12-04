«До 8 градусов». Специальная комиссия выясняет, почему мерзнут люди в Новоалтайске

СЕГОДНЯ 05:54 2019-12-04T08:09:29+03:00

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Специальная комиссия из пяти организаций выясняет, что случилось с ЖК «Демидов-Парк» в Новоалтайске, где мерзнут новоселы. Представители администрации Новоалтайска, алтайской госинспекции, регионального жилищного управления, МУП «Новоалтайские тепловые системы» и управляющей компании «Успех» проводят межведомственную проверку.

С 22 ноября в доме замеряют воздух и параметры теплоносителя. Выборочно обследовали четыре квартиры в четырех подъездах. Установлено, что средняя температура воздуха в помещениях составляет от 8 до 18 градусов тепла.

Осмотр жилых помещений дома продолжается. Специалисты наметили ряд мероприятий для выявления и устранения причин промерзания квартир, заявили в региональном минстрое. Так, проводится регулировка системы теплоснабжения многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что проблемный дом плохо утеплили, а систему отопления спроектировали неправильно. Дом был проблемным еще на этапе застройки: сдача объекта затянулась на три года.

Многоэтажку начали строить в 2012-м, заселиться дольщики должны были в 2016-м. По факту его сдали только в 2019-м. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как алтайские власти решили купить там квартиры для работников тубдиспансера.

По состоянию на 3 декабря в доме по пер. Прудскому, 40 проживает 12 семей. Всего в «Демидов-Парке» расположено 778 квартир.

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ИСТОЧНИК KP.RU