Московские ценители озолотили алтайскую муку

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-02T13:46:13+03:00

Фото: IV Международная конференция «Качество зерна, муки и хлеба» и Международный смотр качества муки и хлеба

Три предприятия из региона не остались без призов на конкурсе

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В столице проходил конкурс продукции в рамках четвертой Международной конференции «Качество зерна, муки и хлеба». Хлебопекарные предприятия из России и Беларуси выставили на конкурс 90 образцов муки и 247 образцов хлеба. Качество проверяли по совокупности параметров - органолептическим показателям, товарному виду, показателям качества в соответствии с требованиями стандартов, действующих в мукомольной и хлебопекарной отрасли.

Как сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, муку завезли три наших предприятия. Все компании получили призы. «Мельник» заполучил Гран-при международного смотра качества за сохранение традиций российского мукомолья и высокое качество мукию.

-Коротоякский и Третьяковский элеваторы заработали золотые медали за высокое качество муки пшеничной хлебопекарной высшего и первого сорта. Компания «Мельник» удостоена золота за муку пшеничную хлебопекарную высшего, первого и второго сорта, а также за муку ржаную хлебопекарную обдирную. Ржаная хлебопекарная обдирная мука Коротоякского элеватора была удостоена бронзы, - сообщили в ведомстве.

Теперь алтайские предприятия смогут разместить символы наград конкурса на упаковке своих товаров, как подтверждение их высокого качества.

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ИСТОЧНИК KP.RU