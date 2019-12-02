Московские ценители озолотили алтайскую муку
В столице проходил конкурс продукции в рамках четвертой Международной конференции «Качество зерна, муки и хлеба». Хлебопекарные предприятия из России и Беларуси выставили на конкурс 90 образцов муки и 247 образцов хлеба. Качество проверяли по совокупности параметров - органолептическим показателям, товарному виду, показателям качества в соответствии с требованиями стандартов, действующих в мукомольной и хлебопекарной отрасли.
Как сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, муку завезли три наших предприятия. Все компании получили призы. «Мельник» заполучил Гран-при международного смотра качества за сохранение традиций российского мукомолья и высокое качество мукию.
-Коротоякский и Третьяковский элеваторы заработали золотые медали за высокое качество муки пшеничной хлебопекарной высшего и первого сорта. Компания «Мельник» удостоена золота за муку пшеничную хлебопекарную высшего, первого и второго сорта, а также за муку ржаную хлебопекарную обдирную. Ржаная хлебопекарная обдирная мука Коротоякского элеватора была удостоена бронзы, - сообщили в ведомстве.
Теперь алтайские предприятия смогут разместить символы наград конкурса на упаковке своих товаров, как подтверждение их высокого качества.
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ИСТОЧНИК KP.RU